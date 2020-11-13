Стали известны составы всех групп Евро-2020. Футбол
Накануне состоялись четыре матча плей-офф за право сыграть на Евро-2020. Такая возможность была предоставлена участникам Лиги наций, которые неудачно выступили в отборочном турнире.
В итоге к 20-ке команд на Евро присоединились сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии.
Наиболее драматичной борьба была в Белграде, где сборные Сербии и Шотландии в основное и дополнительное время не смогли определить победителя - 1:1. Причем балканская команда избежала поражения на 90-й минуте.
В серии 11-метровых шотландцы точно выполнили все свои 5 ударов, а последний удар Александара Митровича парировал голкипер.
Не избежали дополнительного времени и команды Северной Ирландии и Словакии - 1:1. Оба мяча на счету словацких футболистов. В дебюте встречи открыл счет Юрай Куцка.
Но до лотереи словаки решили дело не доводить - Михал Дурис на последней минуте первого овертайма забил победный гол.
В Будапеште до 88-й минуты исландцы выигрывали у хозяев за счет раннего гола Гильви Сигурдссона. Однако нелепый рикошет помог Лоику Него сначала сравнять счет, а на 90 + 2 минуты гол Доминика Собослаи вывел сборную Венгрии на Евро-2020.
Так что все группы сформированы.
Группа A (Рим, Баку)
- Турция
- Италия
- Уэльс
- Швейцария
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
- Дания
- Финляндия
- Бельгия
- РоSSия
Группа C (Амстердам, Бухарест)
- Нидерланды
- УКРАИНА
- Австрия
- Северная Македония
Группа D (Лондон, Глазго)
- Англия
- Хорватия
- Шотландия
- Чехия
Группа E (Бильбао, Дублин)
- Испания
- Швеция
- Польша
- Словакия
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
- Венгрия
- Португалия
- Франция
- Германия
Чемпионат Европы запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года. Финал должен состояться на "Уэмбли" в Лондоне.