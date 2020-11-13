Стали известны составы всех групп Евро-2020. Футбол

Накануне состоялись четыре матча плей-офф за право сыграть на Евро-2020. Такая возможность была предоставлена участникам Лиги наций, которые неудачно выступили в отборочном турнире.

В итоге к 20-ке команд на Евро присоединились сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии.

Наиболее драматичной борьба была в Белграде, где сборные Сербии и Шотландии в основное и дополнительное время не смогли определить победителя - 1:1. Причем балканская команда избежала поражения на 90-й минуте.

В серии 11-метровых шотландцы точно выполнили все свои 5 ударов, а последний удар Александара Митровича парировал голкипер.

Не избежали дополнительного времени и команды Северной Ирландии и Словакии - 1:1. Оба мяча на счету словацких футболистов. В дебюте встречи открыл счет Юрай Куцка.

А на 88-й Милан Шкриньяр оформил автогол.

Но до лотереи словаки решили дело не доводить - Михал Дурис на последней минуте первого овертайма забил победный гол.

В Будапеште до 88-й минуты исландцы выигрывали у хозяев за счет раннего гола Гильви Сигурдссона. Однако нелепый рикошет помог Лоику Него сначала сравнять счет, а на 90 + 2 минуты гол Доминика Собослаи вывел сборную Венгрии на Евро-2020.

Так что все группы сформированы.

Группа A (Рим, Баку)

Турция

Италия

Уэльс

Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Дания

Финляндия

Бельгия

РоSSия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Нидерланды

УКРАИНА

Австрия

Северная Македония

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Хорватия

Шотландия

Чехия

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Швеция

Польша

Словакия

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Венгрия

Португалия

Франция

Германия

Чемпионат Европы запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года. Финал должен состояться на "Уэмбли" в Лондоне.