Стали известны составы всех групп Евро-2020. Футбол

Накануне состоялись четыре матча плей-офф за право сыграть на Евро-2020. Такая возможность была предоставлена участникам Лиги наций, которые неудачно выступили в отборочном турнире.

В итоге к 20-ке команд на Евро присоединились сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии.

Наиболее драматичной борьба была в Белграде, где сборные Сербии и Шотландии в основное и дополнительное время не смогли определить победителя - 1:1. Причем балканская команда избежала поражения на 90-й минуте.

В серии 11-метровых шотландцы точно выполнили все свои 5 ударов, а последний удар Александара Митровича парировал голкипер.

Не избежали дополнительного времени и команды Северной Ирландии и Словакии - 1:1. Оба мяча на счету словацких футболистов. В дебюте встречи открыл счет Юрай Куцка.

А на 88-й Милан Шкриньяр оформил автогол.

Но до лотереи словаки решили дело не доводить - Михал Дурис на последней минуте первого овертайма забил победный гол.

В Будапеште до 88-й минуты исландцы выигрывали у хозяев за счет раннего гола Гильви Сигурдссона. Однако нелепый рикошет помог Лоику Него сначала сравнять счет, а на 90 + 2 минуты гол Доминика Собослаи вывел сборную Венгрии на Евро-2020.

Так что все группы сформированы.

Группа A (Рим, Баку)

  • Турция
  • Италия
  • Уэльс
  • Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

  • Дания
  • Финляндия
  • Бельгия
  • РоSSия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

  • Нидерланды
  • УКРАИНА
  • Австрия
  • Северная Македония

Группа D (Лондон, Глазго)

  • Англия
  • Хорватия
  • Шотландия
  • Чехия

Группа E (Бильбао, Дублин)

  • Испания
  • Швеция
  • Польша
  • Словакия

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

  • Венгрия
  • Португалия
  • Франция
  • Германия

Чемпионат Европы запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года. Финал должен состояться на "Уэмбли" в Лондоне.

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