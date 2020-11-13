"Барселона" не смогла договориться с игроками о сокращении зарплат: уже в январе ожидается распродажа. Футбол

Месси все ближе к "Манчестер Сити".

"Барселона" не смогла договориться с игроками о сокращении зарплат: уже в январе ожидается распродажа
"Продається"
Фото: marca

"Барселона" выступила с заявлением относительно переговоров с игроками по поводу очередного сокращения зарплат.

"После нескольких дней напряженных встреч, стороны завершили переговоры и прекратили консультации, не достигнув соглашения.

Стороны договорились о том, что до 23 ноября будет дан крайний срок для обдумывания и принятия решения о том, могут ли все еще быть приняты выдвинутые варианты", - сообщает пресс-служба испанского гранда.

Причина, по которой клуб просит игроков о снижении зарплат, - финансовый кризис. Из-за коронавируса каталонцы несут большие убытки. И для того, чтобы стабилизировать ситуацию, клуб должен провести секвестр бюджета на сумму более 190 млн евро.

В случае, если сторонам не удастся достичь компромисса, футболисты, по испанскому законодательству, в одностороннем порядке вправе расторгнуть с клубом соглашение.

"Барселона" поставлена на шпагат.

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