Украинский клуб сняли с еврокубков

Всему виной коронавирус.

Украинский клуб сняли с еврокубков
"Барком-Кажани"
Фото: kazhany.lviv.ua

Львовский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" не получил разрешения на перенос матча против "Динамо" Бухарест в 1/16 финала Кубка вызова ЕКВ, сообщает xsport.ua.

После первого матча, прошедшего 4 ноября во Львове и завершившегося победой гостей со счетом 3:2, команды должны были провести ответный матч в столице Румынии. Матч был запланирован на 11 ноября.

Однако 5 игроков львовской команды заразились коронавирусом, и "Летучие мыши" не вылетели на игру, попросив Европейскую конфедерацию волейбола перенести встречу. В ЕКВ приняли решение отменить поединок и признать решающим в этой паре матч, прошедший во Львове.

Таким образом, в 1/8 финала вышло "Динамо", а "Барком-Кажаны" покидают турнир.

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