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2020-11-12
В Кубке Дании был забит гол, который наверняка будет претендовать на гол года
"Люнгбю" крупно обыграл "Слагелс".
В третьем раунде Кубка Дании "Люонгбю" на выезде встречался с клубом "Слагелс".
Поединок завершился разгромом хозяев - 9:0.
Особенно запомнился седьмой гол "Люнгбю". При подаче углового защитник гостей Николай Гертсен в высоком прыжке поймал мяч ножницами. Однако его
первый удар попал в перекладину.
Герстен не стал расслабляться и повторным ударом полуножницами все-таки направил мяч в ворота.
"Люнгбю" вышел в 1/8 финала.