В Кубке Дании был забит гол, который наверняка будет претендовать на гол года

В третьем раунде Кубка Дании "Люонгбю" на выезде встречался с клубом "Слагелс".

Поединок завершился разгромом хозяев - 9:0.

Особенно запомнился седьмой гол "Люнгбю". При подаче углового защитник гостей Николай Гертсен в высоком прыжке поймал мяч ножницами. Однако его

первый удар попал в перекладину.

Герстен не стал расслабляться и повторным ударом полуножницами все-таки направил мяч в ворота.

"Люнгбю" вышел в 1/8 финала.