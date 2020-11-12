Восемь футболистов "Динамо" излечились от коронавируса

Ситуация с составом несколько улучшается.

Восемь футболистов "Динамо" излечились от коронавируса
Фото: ФК "Динамо"

Накануне сообщалось, что третий вратарь "Динамо" Руслан Нещерет также сдал положительный тест на COVID-19.

Однако для киевского клуба есть положительные известия.

Пресс-служба "Динамо" сообщила, что восемь футболистов первой команды, которые ранее заразились коронавирусом, получили отрицательные результаты тестов.

Кроме Георгия Бущана и Дениса Бойко, болезнь победили Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуелунд.

Вместе с тем положительные тесты сдали Александр Андриевский и Артем Шабанов. Отмечают, что все инфицированные игроки чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

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