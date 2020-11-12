ЛГБТ-организация стала стратегическим партнером "Манчестер Юнайтед". Футбол

Ранее "Манчестер Сити" выпустил лимитированную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.

ЛГБТ-организация стала стратегическим партнером "Манчестер Юнайтед"
Фото: fapl.ru

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил, что ЛГБТ-организация Stonewall стала стратегическим партнером клуба.

"Юнайтед" имеет давние отношения с Stonewall - организацией, которая защищает права сексменьшинств в Британии. Еще в 2017 году "красные дьяволы" стали первым футбольным клубом в коалиции TeamPride.

Кроме того, "Юнайтед" поддерживает ежегодную кампанию Stonewall Rainbow Laces (радужные шнурки), а в прошлом году у клуба с "Олд Траффорд" появилось собственное движение ЛГБТ-болельщиков "радужные дьяволы".

Очередным витком развития отношений МЮ и Stonewall стал перевод этой организации в статус стратегического партнера. В честь этого будет запущена специальная кампания под слоганом "все красные - одинаковые" (All Red All Equal).

"Многообразие является источником силы для "Манчестер Юнайтед", и создание благоприятной атмосферы для сотрудников и фанатов из числа ЛГБТ+ является важной частью этого", - сообщил управляющий директор клуба Ричард Арнольд.

"Мы стремимся сделать равенство, разнообразие и инклюзивность неотъемлемой частью нашей работы, и это партнерство с Stonewall поможет нам достичь этой важной цели, опираясь на ряд других инициатив, которые мы реализуем в рамках нашей программы All Red All Equal", - отметил Арнольд .

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