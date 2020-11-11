МОЗ сделало из карантина выходного дня исключение для футбольных соревнований

Разрешено проводить футбольные матчи в "красной" карантинной зоне.

МОЗ сделало из карантина выходного дня исключение для футбольных соревнований
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Министерство здравоохранения Украины на фоне введения карантина выходного дня позволило проводить матчи чемпионата Украины в "красной" карантинной зоне, сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Ранее команды, которые попадали в "красную" зону, были вынуждены проводить домашние матчи в других населенных пунктах, где этому способствовала эпидемиологическая ситуация.

При этом Павелко подчеркнул, что сам карантин выходного дня на проведении матчей под эгидой УПЛ и ПФЛ не скажется, а команды смогут продолжать играть на пустых стадионах.

Карантин выходного дня вступает в действие в субботу, 14 ноября, и ограничит проведение на выходных массовых и публичных мероприятий.

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