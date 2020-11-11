Макгрегор в январе проведет бой против Порье

Одиозный ирландец снова в строю.

Экс-чемпион UFC ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор и американец Дастин Порье договорились о проведении второго поединка на турнире UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.

Макгрегор и Порье уладили все тонкости контракта, хотя сначала бойцы намеревались провести благотворительный спарринг 12 декабря в Дублине.

Первый поединок Макгрегора и Порье в UFC состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, первый титул UFC Макгрегор завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно обладал двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Добавим, что летом ирландец в очередной раз заявил, что завершил карьеру.