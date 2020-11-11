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2020-11-11
В ноябре Чисора проведет бой с Уайтом: англичанин заменит Поветкина
У россиянина был выявлен коронавирус.
Дерек Чісора
Фото: Matchroom Boxing
Всего через 3 недели после боя с Александром Усиком супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 KO) вновь выйдет в ринг.
На этот раз британский боксер заменит временного чемпиона WBC Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) в бою против своего соотечественника Диллиана Уайта (27-2, 18 KO).
"По моей информации Уайт будет боксировать 21 ноября. Его соперником станет Чисора", - приводит слова промоутера Поветкина Андрея Рябинского ТАСС.
Напомним, что 21 ноября Уайт должен был провести реванш с Поветкиным, но у россиянина обнаружили коронавирус.