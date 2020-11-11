В ноябре Чисора проведет бой с Уайтом: англичанин заменит Поветкина

У россиянина был выявлен коронавирус.

Всего через 3 недели после боя с Александром Усиком супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 KO) вновь выйдет в ринг.

На этот раз британский боксер заменит временного чемпиона WBC Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) в бою против своего соотечественника Диллиана Уайта (27-2, 18 KO).

"По моей информации Уайт будет боксировать 21 ноября. Его соперником станет Чисора", - приводит слова промоутера Поветкина Андрея Рябинского ТАСС.

Напомним, что 21 ноября Уайт должен был провести реванш с Поветкиным, но у россиянина обнаружили коронавирус.