И третий вратарь "Динамо" заразился коронавирусом. Футбол

Послезавтра молодежная сборная Украины проведет поединок против Мальты в рамках квалификации на Евро-2021 (U-21).

Накануне встречи все футболисты и тренерский штаб команды Руслана Ротаня сдали тесты на коронавирус.

По итогам тестирования COVID-19 был обнаружен у трех игроков, включая вратаря киевского "Динамо" Руслана Нещерета, который сейчас является основным вратарем вице-чемпионив Украины, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Положительные результаты тестов также получили полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан (оба - "Мариуполь").

Напомним, что ранее коронавирус подхватили голкиперы "Динамо" Георгий Бущан и Денис Бойко.