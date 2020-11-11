И третий вратарь "Динамо" заразился коронавирусом. Футбол

Руслан Нещерет пополнил лазарет киевлян.

И третий вратарь "Динамо" заразился коронавирусом
Руслан Нещерет
Фото: ФК "Динамо"

Послезавтра молодежная сборная Украины проведет поединок против Мальты в рамках квалификации на Евро-2021 (U-21).

Накануне встречи все футболисты и тренерский штаб команды Руслана Ротаня сдали тесты на коронавирус.

По итогам тестирования COVID-19 был обнаружен у трех игроков, включая вратаря киевского "Динамо" Руслана Нещерета, который сейчас является основным вратарем вице-чемпионив Украины, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Положительные результаты тестов также получили полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан (оба - "Мариуполь").

Напомним, что ранее коронавирус подхватили голкиперы "Динамо" Георгий Бущан и Денис Бойко.

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