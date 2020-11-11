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2020-11-11
И третий вратарь "Динамо" заразился коронавирусом. Футбол
Руслан Нещерет пополнил лазарет киевлян.
Руслан Нещерет
Фото: ФК "Динамо"
Послезавтра молодежная сборная Украины проведет поединок против Мальты в рамках квалификации на Евро-2021 (U-21).
Накануне встречи все футболисты и тренерский штаб команды Руслана Ротаня сдали тесты на коронавирус.
По итогам тестирования COVID-19 был обнаружен у трех игроков, включая вратаря киевского "Динамо" Руслана Нещерета, который сейчас является основным вратарем вице-чемпионив Украины, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
Положительные результаты тестов также получили полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан (оба - "Мариуполь").
Напомним, что ранее коронавирус подхватили голкиперы "Динамо" Георгий Бущан и Денис Бойко.