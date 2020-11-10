"Динамо" и "Шахтер" вошли в пятерку лучших клубов по количеству воспитанников, играющих в европейских клубах. Футбол

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список лучших клубов Европы по количеству воспитанников, играющих в чемпионатах Старого света.

Согласно определению УЕФА , футболисты должны были провести в клубе минимум три сезона в возрасте от 15 до 21 года.

Возглавляет своеобразную турнирную таблицу сербский "Партизан". Он делегировал в европейские лиги 85 игроков. В тройку также попали "Аякс" (77) и загребское "Динамо" (71).

Топ-5 замыкают гранды украинского футбола: в "Динамо" 69 воспитанников выступают за рубежом, у "горняков" - 67.

Кроме того, в рейтинг попал и "Днепр", который занимает 38 место с 32 воспитанниками.

Отметим, что в топ-10 вошли сразу пять клубов из бывшей Югославии (три клуба из Сербии и два из Хорватии).

Рейтинг клубов по количеству воспитанников.

"Партизан" - 85 "Аякс" - 77 "Динамо" Загреб - 71 "Динамо" Киев - 69 "Шахтер" - 67 "Реал" - 63 "Црвена Звезда" - 61 "Гайдук" - 57 "Спортинг" - 56 "Воеводина" - 55

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38. "Манчестер Сити", "Монако", "Днепр", "Славия" Прага - 32