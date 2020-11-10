"Динамо" и "Шахтер" вошли в пятерку лучших клубов по количеству воспитанников, играющих в европейских клубах. Футбол
На двоих - 136 игроков.
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список лучших клубов Европы по количеству воспитанников, играющих в чемпионатах Старого света.
Согласно определению УЕФА, футболисты должны были провести в клубе минимум три сезона в возрасте от 15 до 21 года.
Возглавляет своеобразную турнирную таблицу сербский "Партизан". Он делегировал в европейские лиги 85 игроков. В тройку также попали "Аякс" (77) и загребское "Динамо" (71).
Топ-5 замыкают гранды украинского футбола: в "Динамо" 69 воспитанников выступают за рубежом, у "горняков" - 67.
Кроме того, в рейтинг попал и "Днепр", который занимает 38 место с 32 воспитанниками.
Отметим, что в топ-10 вошли сразу пять клубов из бывшей Югославии (три клуба из Сербии и два из Хорватии).
Рейтинг клубов по количеству воспитанников.
- "Партизан" - 85
- "Аякс" - 77
- "Динамо" Загреб - 71
- "Динамо" Киев - 69
- "Шахтер" - 67
- "Реал" - 63
- "Црвена Звезда" - 61
- "Гайдук" - 57
- "Спортинг" - 56
- "Воеводина" - 55
...
38. "Манчестер Сити", "Монако", "Днепр", "Славия" Прага - 32