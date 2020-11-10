"Динамо" и "Шахтер" вошли в пятерку лучших клубов по количеству воспитанников, играющих в европейских клубах. Футбол

На двоих - 136 игроков.

"Динамо" и "Шахтер" вошли в пятерку лучших клубов по количеству воспитанников, играющих в европейских клубах
Фото: cies.ch

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список лучших клубов Европы по количеству воспитанников, играющих в чемпионатах Старого света.

Согласно определению УЕФА, футболисты должны были провести в клубе минимум три сезона в возрасте от 15 до 21 года.

Возглавляет своеобразную турнирную таблицу сербский "Партизан". Он делегировал в европейские лиги 85 игроков. В тройку также попали "Аякс" (77) и загребское "Динамо" (71).

Топ-5 замыкают гранды украинского футбола: в "Динамо" 69 воспитанников выступают за рубежом, у "горняков" - 67.

Кроме того, в рейтинг попал и "Днепр", который занимает 38 место с 32 воспитанниками.

Отметим, что в топ-10 вошли сразу пять клубов из бывшей Югославии (три клуба из Сербии и два из Хорватии).

Рейтинг клубов по количеству воспитанников.

  1. "Партизан" - 85
  2. "Аякс" - 77
  3. "Динамо" Загреб - 71
  4. "Динамо" Киев - 69
  5. "Шахтер" - 67
  6. "Реал" - 63
  7. "Црвена Звезда" - 61
  8. "Гайдук" - 57
  9. "Спортинг" - 56
  10. "Воеводина" - 55

...

38. "Манчестер Сити", "Монако", "Днепр", "Славия" Прага - 32

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