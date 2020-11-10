Гран-при Вьетнама исключен из календаря Формулы-1 на 2021 год после коррупционного скандала

Гонка в Ханое могла бы увеличить количество уличных трасс в "Королевской серии" еще в этом году.

Фото: f1news.ru

Гран-при Вьетнама исключен из календаря Формулы-1 на 2021 год, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Отмена этапа вызвана обвинением в коррупции и арестом председателя народного комитета Ханоя Нгуена Дюк Чунга, который отвечал за проведение Гран-при.

Но вьетнамские власти заявили руководству Формулы-1, что изменение их решения связано не с этим, а с изменением приоритетов правительства в сторону выборов, борьбы против коронавируса и последствий тайфуна.

Гран-при Вьетнама должен был дебютировать в сезоне 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Болельщикам вернули деньги и призвали возвращаться в следующем году.

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