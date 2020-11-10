На "Интерлагосе" в гонке серии Superbike мотогонщик погиб, врезавшись в отбойник

Бразильский мотогонщик Матеус Барбоза погиб в результате аварии во время гонки серии Супербайк на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.

За 10 кругов до финиша 23-летний гонщик после поворота не справился с управлением - мотоцикл выехал за пределы трассы и на высокой скорости влетел в отбойник.

Гонку остановили красными флагами, и все последующие заезды отменили.

За последнее время это уже третья трагедия в бразильской серии Супербайк на автодроме "Интерлагос" после смертей Маурисио Палудете и Данилу Берту в 2019 году.