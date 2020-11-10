Турецкий гранд начал переговоры с "Вест Хэмом" о трансфере Ярмоленко. Футбол

Украинец уже в январе может оказаться на берегах Босфора.

Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в зимнюю трансферную кампанию может оказаться в "Фенербахче", сообщает турецкое издание Fotomac.

В Ярмоленко заинтересован лично спортивный директор Sar? Kanaryalar Белезоглу, видящий в украинском вингере потенциальное усиление атаки.

При этом отмечают тот факт, что украинские футболисты быстро адаптируются в Турции. Кроме того, Ярмоленко - самый высокооплачиваемый игрок "молотков", что во время пандемии коронавируса также может повлиять на решение лондонского клуба отдать игрока сборной Украины в аренду.

"Фенербахче" уже начал переговоры с "Вест Хэмом".

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за "хаммерс" 9 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три ассиста.