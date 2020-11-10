В составе биатлонной сборной Украины на сборах в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса

До старта сезона - две недели.

В составе биатлонной сборной Украины на сборах в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса
Артем Тищенко і Анастасія Меркушіна
Фото: biathlon.com.ua

В национальной команде Украины по биатлону на сборах в Вуокатти (Финляндия) 4 человека сдали положительный тест на COVID-19, сообщает sportarena.com.

Александра Меркушина (младшая сестра Анастасии Меркушиной), Руслан Бригадир и Артем Тищенко вместе с врачом Богданом Братковым отправились на самоизоляцию.

Вместе с тем сборная Украины продолжает подготовку к сезону. 27 ноября в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону.

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