Врач Марадоны рассказал о состоянии легенды футбола после операции на мозге

Врач Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал о самочувствии легендарного аргентинского футболиста после операции на мозге.

Недавно у 60-летнего чемпиона мира-1986 диагностировали субдуральную гематому (сгусток крови), которая возникла в результате травмы. Марадоне провели операцию, которая, по заверениям медиков, прошла успешно.

"Диего чувствует себя очень хорошо. Ему становится лучше с каждым днем, темпы восстановления просто потрясающие", - цитирует Луке Football Italia.