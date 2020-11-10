Врач Марадоны рассказал о состоянии легенды футбола после операции на мозге

Восстановление экс-футболиста проходит успешно.

Врач Марадоны рассказал о состоянии легенды футбола после операции на мозге
Дієго Марадона
Фото: 2012.sport.ua

Врач Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал о самочувствии легендарного аргентинского футболиста после операции на мозге.

Недавно у 60-летнего чемпиона мира-1986 диагностировали субдуральную гематому (сгусток крови), которая возникла в результате травмы. Марадоне провели операцию, которая, по заверениям медиков, прошла успешно.

"Диего чувствует себя очень хорошо. Ему становится лучше с каждым днем, темпы восстановления просто потрясающие", - цитирует Луке Football Italia.

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