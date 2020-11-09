Сборная Украины завоевала 19 медалей на чемпионате мира по самбо

Наша команда заняла третье общекомандное место.

Фото: ГПСУ

Сборная Украины по самбо получила 19 наград различного достоинства на чемпионате мира, завершившемся в сербском городе Нови-Сад, сообщается на сайте Федерации самбо Украины.

По результатам трех дней соревнований в копилке украинских спортсменов - 2 золотые, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Чемпионами мирового первенства стали Владислав Руднев (весовая категория до 74 кг) и Станислав Сергийчук (весовая категория до 90 кг).

Наша команда заняла третье место в общекомандном зачете.

А победителями стали россияне (17-4-4). На втором месте - белорусы (3-5-5).

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