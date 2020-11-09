Украинец Аникеев стал чемпионом мира по международным шашкам в рапиде

Турнир проводился в Турции.

Украинец Аникеев стал чемпионом мира по международным шашкам в рапиде
Юрій Анікєєв
Фото: НФШУ

Украинский гроссмейстер Юрий Аникеев завоевал титул чемпиона мира по международным шашкам в классе "Рапид", сообщает xsport.ua.

Турнир проходил 7-8 ноября в Турции. Его пропустили несколько сильных гроссмейстеров из-за пандемии коронавируса. Всего в нем приняли участие 34 спортсмена.

В ключевых матчах Аникеев переиграл 10-кратного чемпиона мира, россиянина Александра Георгиева и также многократного чемпиона мира, таджикского шашиста Муродулло Амриллаева, что позволило ему занять итоговое первое место.

Напомним, в блице Аникеев завоевал "бронзу", поэтому, по неофициальной статистике, стал еще и чемпионом мира по итогам двух программ.

Фото: НФШУ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В матче квалификации на Евро встретились гандбольные сборные Украины и РоSSииВ матче квалификации на Евро встретились гандбольные сборные Украины и РоSSии
Twitter "Боруссии" сообщил, что команда отправилась на матч с "Шахтером" в ДонецкTwitter "Боруссии" сообщил, что команда отправилась на матч с "Шахтером" в Донецк
Вся команда "Будивельник" заразилась коронавирусомВся команда "Будивельник" заразилась коронавирусом
Уайлдер подозревает своего тренера в отравлении воды перед боем с ФьюриУайлдер подозревает своего тренера в отравлении воды перед боем с Фьюри
В Формуле-1 появится еще одна ночная гонкаВ Формуле-1 появится еще одна ночная гонка
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпион мира едва не опозорился в заплыве на 400 метровЧемпион мира едва не опозорился в заплыве на 400 метров
Сборная Украины завоевала 3 золотые медали на чемпионате мира по шашкамСборная Украины завоевала 3 золотые медали на чемпионате мира по шашкам
Через 9 лет сборная Украины по биатлону стала вице-чемпионом мираЧерез 9 лет сборная Украины по биатлону стала вице-чемпионом мира
Украинка выиграла чемпионат мира среди юниорок по фитнес-бикиниУкраинка выиграла чемпионат мира среди юниорок по фитнес-бикини
"Кременчуг" в драматичной борьбе впервые в истории стал чемпионом УХЛ"Кременчуг" в драматичной борьбе впервые в истории стал чемпионом УХЛ
Зинченко стал лицом рекламной кампании "Манчестер Сити" в Лиге чемпионовЗинченко стал лицом рекламной кампании "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Ломаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мираЛомаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Стала известна дата чемпионского боя между Джошуа и ПулевымСтала известна дата чемпионского боя между Джошуа и Пулевым
"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17-й раз"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17-й раз
Игрок "Брайтона" все же стал игроком "Динамо". ФутболИгрок "Брайтона" все же стал игроком "Динамо". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости