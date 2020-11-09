Украинец Аникеев стал чемпионом мира по международным шашкам в рапиде

Украинский гроссмейстер Юрий Аникеев завоевал титул чемпиона мира по международным шашкам в классе "Рапид", сообщает xsport.ua.

Турнир проходил 7-8 ноября в Турции. Его пропустили несколько сильных гроссмейстеров из-за пандемии коронавируса. Всего в нем приняли участие 34 спортсмена.

В ключевых матчах Аникеев переиграл 10-кратного чемпиона мира, россиянина Александра Георгиева и также многократного чемпиона мира, таджикского шашиста Муродулло Амриллаева, что позволило ему занять итоговое первое место.

Напомним, в блице Аникеев завоевал "бронзу", поэтому, по неофициальной статистике, стал еще и чемпионом мира по итогам двух программ.