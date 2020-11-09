"Заря" ответила на обвинения АЕК о заражении команды в Запорожье на матче Лиги Европы. Футбол

В составе греков - шесть случаев коронавируса после игры с луганской командой.

"Заря" ответила на обвинения АЕК о заражении команды в Запорожье на матче Лиги Европы
Станіслав Оганов
Фото: sdna.gr

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в составе соперника луганчан по Лиге Европы - АЕКа.

Напомним, что после матча в Запорожье греки на своем официальном сайте сообщили о шести больных в команде, включая четырех игроков. Среди инфицированных - украинский легионер Евгений Шахов.

"Могу сказать, что к приему гостей, вопросам их приезда, размещения в гостинице, мерах предосторожностей, связанных с коронавирусом, мы не имеем отношения. Наша сфера ответственности - стадион. У каждого, кто был допущен в чашу арены, был бейджик с результатами теста, их проверял делегат матча. Поэтому обвинения греков в наш адрес беспочвенны, это их проблемы и проблемы фирмы, с которой они работали в этом вопросе", - цитирует Оганова meta-ratings.com.ua.

“Наши футболисты, как и положено по протоколу УЕФА, за два дня до матча прошли тестирование, никаких положительных результатов не было. У АЕКа на игру не прилетел главный тренер, он заболел. Поэтому, можно сказать, они сами привезли больных футболистов. Тем более, что после игры с "Зарей" они сказали, что у одного из их игроков поднялась температура, поэтому они срочно улетают домой”, - отметил генеральный директор.

“Будем ли мы сейчас проводить внеплановое тестирование наших игроков? Не думаю. Протокол мы соблюдаем и готовимся к матчу чемпионата.

Что касается наших результатов в Лиге Европы, то есть обстоятельств, которые привели к такому результату. Это наша внутрення проблема, с которой мы будем разбираться. Черная полоса «Зари» рано или поздно закончится, мы будем стараться достойно провести оставшиеся матчи”, - уверен функционер.

Добавим, что "Заря" в Лиге Европы потерпела три поражения подряд - от "Лестера" (0:3), "Браги" (1:2) и АЕК (1:4). Подопечные Виктора Скрипника без набранных очков замыкают турнирную таблицу в квартете G.

В следующем туре луганчане 26 ноября сыграют с АЕК на выезде.

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