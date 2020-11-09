Надаль превзошел историческое достижение Коннорса в ATP Tour

Испанец стал лидером по продолжительности пребывания в топ-10.

34-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит 790-ю неделю подряд в топ-10 мирового рейтинга, информирует ATP Tour.

Таким образом, второй номер текущего мирового рейтинга превзошел старый рекорд американца Джимми Коннорса, не выпадавшего из десятки сильнейших 789 недель подряд.

Третье место по продолжительности пребывания в топ-10 занимает Роджер Федерер (734 недели). Также в первой пятерке Иван Лендл (619) и Пит Сампрас (565), которые, как и Коннорс, завершили спортивную карьеру.

Первая ракетка мира Новак Джокович занимает шестое место (555).