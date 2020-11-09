"Шахтер" взял у "Динамо" реванш за проигрыш в Суперкубке

"Шахтер" очевидной победой над "Динамо" до минимума сократил свое отставание в чемпионате.

"Шахтер" взял у "Динамо" реванш за проигрыш в Суперкубке
"Динамо" - "Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

В рамках 9-го тура УПЛ на домашнем для обеих команд НСК "Олимпийский" состоялось второе в сезоне Украинское классико - матч между "Динамо" и "Шахтером". В роли хозяев выступали киевляне.

В первые полчаса поединка ни одна из команд не владела инициативой. Опасные моменты отсутствовали, молодые голкиперы Руслан Нещерет и Анатолий Трубин практически не вступали в игру, за исключением одного момента, когда вратарь "Динамо" отразил коварный удар со штрафной Виктора Корниенко.

В довольно спокойный ход событий неожиданно активно включилась рефери поединка Екатерина Монзуль. Достаточно вспомнить, что до 17-й минуты команды на двоих сделали всего 3 фола, которые были отмечены Монзуль двумя желтыми карточками.

На 34-й "Шахтер" неожиданно забил. Додо с фланга сделал кросс в штрафную киевлян, где позиционную ошибку совершили центральные защитники, опоздал с выходом и голкипер, что позволило Джуниору Мораесу воткнуть головой мяч в ворота - 0:1.

Но на этом неприятности хозяев в первом тайме не закончились. Уже в компенсированное время Монзуль, после подсказки VAR, изменила для Сергея Сидорова желтую карточку на прямую красную за опасный подкат капитана "Динамо" против Корниленко.

Во втором тайме "горняки" действовали куда увереннее и полностью контролировали ход поединка. В этом им помог и курьезный второй гол на 66-й минуте после удара Тараса Степаненко и рикошета от Маркоса Антонио - 0:2.

В дальнейшем «Шахтер» играл по результату, а у "Динамо" не было ресурса, чтобы повернуть ход матча. Более того, "горняки" отличились еще одним забитым голом - 0:3.

После этой победы подопечные Луиша Каштру сократили свое отставание от "Динамо" в турнирной таблице до 1 очка.

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