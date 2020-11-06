В Формуле-1 появится еще одна ночная гонка

В 2021 году Саудовская Аравия примет новый этап "Королевских автогонок".

В Формуле-1 появится еще одна ночная гонка
Фото: formula1.com

Ближневосточного полка Гран-При Формулы-1 прибыло - в следующем году в календаре чемпионата мира дебютирует этап в Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Это будет третий этап Формулы-1 на Ближнем Востоке после Бахрейна и Абу-Даби, которые присоединились к календарю в 2004 и 2009 годах соответственно.

Ночная гонка на городской трассе в Джидде состоится в ноябре 2021 года.

Добавим, что это будет третья ночная гонка в Формуле-1 после все того же Бахрейна и Сингапура.

Отмечается, что в ближайшие недели владелец Формулы-1 Liberty Media опубликует предварительный календарь на сезон 2021 года, который будет представлен на утверждение Всемирного совета по автоспорту.

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