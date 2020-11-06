В Формуле-1 появится еще одна ночная гонка
В 2021 году Саудовская Аравия примет новый этап "Королевских автогонок".
Ближневосточного полка Гран-При Формулы-1 прибыло - в следующем году в календаре чемпионата мира дебютирует этап в Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт Формулы-1.
Это будет третий этап Формулы-1 на Ближнем Востоке после Бахрейна и Абу-Даби, которые присоединились к календарю в 2004 и 2009 годах соответственно.
Ночная гонка на городской трассе в Джидде состоится в ноябре 2021 года.
Добавим, что это будет третья ночная гонка в Формуле-1 после все того же Бахрейна и Сингапура.
Отмечается, что в ближайшие недели владелец Формулы-1 Liberty Media опубликует предварительный календарь на сезон 2021 года, который будет представлен на утверждение Всемирного совета по автоспорту.
Coming in 2021...— Formula 1 (@F1)
#SaudiArabianGP @SaudiArabianGP pic.twitter.com/F787sAxn1z November 5, 2020