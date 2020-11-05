Бой Виталия Кличко вошел в топ-5 самых кровавых в истории бокса

Мужество нынешнего мэра Киева осталось в памяти любителей бокса.

Фото: klitschko-brothers.com

Издание The Sportsman определило список самых кровавых поединков в истории бокса. В топ-5 вошел бой Виталий Кличко - Леннокс Льюис.

"Последний танец" Льюиса в ринге был жестоким зрелищем: британец и Кличко-старший провели 6 раундов настоящей бойни в Staples Center, Лос-Анджелес, в июне 2003 года.

Менее чем за 20 минут битва принесла Виталию Кличко поражение, боль, дискомфорт и репутацию храброго бойца.

Напомним, в своем последнем бою Льюис техническим нокаутом победил Виталия Кличко из-за серьезного рассечения у украинца.

Сам Кличко позже утверждал, что именно он заставил Льюиса уйти на пенсию.

Топ-5 самых кровавых боев в истории:

  1. Виталий Кличко vs Леннокс Льюис, 2003
  2. Чак Вепнера vs Сонни Листон, 1970
  3. Эвандер Холифилд vs Майк Тайсон (2), 1997 год
  4. Рокки Марчиано vs Эззард Чарльз, 1954
  5. Денис Лебедев vs Гильермо Джонс, 2013

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