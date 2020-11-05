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2020-11-05
Бой Виталия Кличко вошел в топ-5 самых кровавых в истории бокса
Мужество нынешнего мэра Киева осталось в памяти любителей бокса.
Фото: klitschko-brothers.com
Издание The Sportsman определило список самых кровавых поединков в истории бокса. В топ-5 вошел бой Виталий Кличко - Леннокс Льюис.
"Последний танец" Льюиса в ринге был жестоким зрелищем: британец и Кличко-старший провели 6 раундов настоящей бойни в Staples Center, Лос-Анджелес, в июне 2003 года.
Менее чем за 20 минут битва принесла Виталию Кличко поражение, боль, дискомфорт и репутацию храброго бойца.
Напомним, в своем последнем бою Льюис техническим нокаутом победил Виталия Кличко из-за серьезного рассечения у украинца.
Сам Кличко позже утверждал, что именно он заставил Льюиса уйти на пенсию.
Топ-5 самых кровавых боев в истории:
- Виталий Кличко vs Леннокс Льюис, 2003
- Чак Вепнера vs Сонни Листон, 1970
- Эвандер Холифилд vs Майк Тайсон (2), 1997 год
- Рокки Марчиано vs Эззард Чарльз, 1954
- Денис Лебедев vs Гильермо Джонс, 2013