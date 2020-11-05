Бой Виталия Кличко вошел в топ-5 самых кровавых в истории бокса

Фото: klitschko-brothers.com

Издание The Sportsman определило список самых кровавых поединков в истории бокса. В топ-5 вошел бой Виталий Кличко - Леннокс Льюис.

"Последний танец" Льюиса в ринге был жестоким зрелищем: британец и Кличко-старший провели 6 раундов настоящей бойни в Staples Center, Лос-Анджелес, в июне 2003 года.

Менее чем за 20 минут битва принесла Виталию Кличко поражение, боль, дискомфорт и репутацию храброго бойца.

Напомним, в своем последнем бою Льюис техническим нокаутом победил Виталия Кличко из-за серьезного рассечения у украинца.

Сам Кличко позже утверждал, что именно он заставил Льюиса уйти на пенсию.

Топ-5 самых кровавых боев в истории: