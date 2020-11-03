Сайт "Атлетико" назвал игрока "Локомотива" Черного "Негро"

Сегодня "Атлетико" в третьем туре Лиги чемпионов в Москве сыграет с "Локомотивом".

На официальном сайте "Атлетико" появился материал, где представлен будущий соперник.

В нем допущена ошибка, которая может обернуться расистским скандалом.

Под 74-м номером в составе "железнодорожников" значится Артур Негро. Под таким номером в составе "Локомотива" заявлен на турнир полузащитник Артур Черный (испанское слово negro переводится как "черный").