Сайт "Атлетико" назвал игрока "Локомотива" Черного "Негро"

Конфуз на ровном месте.

Сайт "Атлетико" назвал игрока "Локомотива" Черного "Негро"
Артур "Negro" Чорний
Фото: ФК "Локомотив"

Сегодня "Атлетико" в третьем туре Лиги чемпионов в Москве сыграет с "Локомотивом".

На официальном сайте "Атлетико" появился материал, где представлен будущий соперник.

В нем допущена ошибка, которая может обернуться расистским скандалом.

Под 74-м номером в составе "железнодорожников" значится Артур Негро. Под таким номером в составе "Локомотива" заявлен на турнир полузащитник Артур Черный (испанское слово negro переводится как "черный").

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