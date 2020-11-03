Экс-игрок сборной Украины возглавил тульский "Арсенал". Футбол

Тульский "Арсенал" объявил о назначении 46-летнего украинского специалиста Дмитрия Парфенова на должность главного тренера.

Условия контракта не разглашаются.

На посту наставника "канониров" Парфенов сменил роSSийского специалиста Сергея Подпалого.

С 1996 по 2004 год Парфенов был игроком национальной сборной Украины, в рядах которой провел 18 поединков.

Как футболист играл за "Черноморец", "Днепр", "Арсенал" (Киев), московские "Спартак" и "Динамо".

Тренерскую карьеру начал в 2012 году в "Текстильщике" из Иванова. Впоследствии работал с "Тосно" и "Уралом".

После 13 туров "Арсенал" занимает такое же место в турнирной таблице РоSSийской премьер-лиги.