Уайлдер подозревает своего тренера в отравлении воды перед боем с Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) уверен, что перед вторым боем с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), который он проиграл, в его воду что-то подмешали, из-за чего он странно себя чувствовал.

Американец подозревает своего тренера Марка Бреланда, который выбросил белое полотенце во время поединка, что стало причиной его увольнения из команды.

"Выброшенным полотенцем Марк не спас мне жизнь. Если вы знаете Деонтея Уайлдера, то должны понимать, что я достану свой меч, буду жить с ним и умру от него. Я живу и умираю из-за этого, точка.

Я говорил об этом своим людям пять лет, это не было для них новостью. Бреланд знал это", - цитирует Уайлдера Metro.

"Когда он выбросил полотенце, у него был приказ этого не делать. Ему даже подсказал кто-то из команды Фьюри: "Бросай полотенце, у них есть реванш".

Я уверен, что Бреланд был частью этого. И даже больше - я думаю, он что-то сделал с моей водой. Он единственный, кто держал ее в руках. Он единственный. У меня надежные источники", - заявил американский боксер.

Ранее сообщалось, что Уайлдер готов подать в суд на Фьюри, если они не организуют третий бой.

Однако команда англичанина планирует организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира с Энтони Джошуа.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри завершился в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг.