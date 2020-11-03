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2020-11-03
Вся команда "Будивельник" заразилась коронавирусом
Игры киевского клуба придется перенести.
"Будівельник"
Фото: basket.com.ua
Все игроки киевского "Будивельника" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает basket.com.ua.
На прошлой неделе из-за коронавируса должны были пропустить матчи чемпионата Гейб Дево, Андрей Кожемякин, Реджи Джонсон, Зак Томас, Сергей Горбенко, Сергей Загреба и Михаил Анисимов.
По информации источника, другие баскетболисты киевского клуба, а именно Брайс Джонсон, Роман Козлов, Александр Фурс, Платон Хижняк и Стив Бертт, также заразились COVID-19.
Напомним, что 31 октября в матче чемпионата Украины "Будивельник" без семи основных игроков одержал победу над "Черкасскими Мавпами" со счетом 73:68.
После 6 игр киевляне расположились на 9-м месте в турнирной таблице с двумя победами в активе.