Вся команда "Будивельник" заразилась коронавирусом

Игры киевского клуба придется перенести.

Вся команда "Будивельник" заразилась коронавирусом
"Будівельник"
Фото: basket.com.ua

Все игроки киевского "Будивельника" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает basket.com.ua.

На прошлой неделе из-за коронавируса должны были пропустить матчи чемпионата Гейб Дево, Андрей Кожемякин, Реджи Джонсон, Зак Томас, Сергей Горбенко, Сергей Загреба и Михаил Анисимов.

По информации источника, другие баскетболисты киевского клуба, а именно Брайс Джонсон, Роман Козлов, Александр Фурс, Платон Хижняк и Стив Бертт, также заразились COVID-19.

Напомним, что 31 октября в матче чемпионата Украины "Будивельник" без семи основных игроков одержал победу над "Черкасскими Мавпами" со счетом 73:68.

После 6 игр киевляне расположились на 9-м месте в турнирной таблице с двумя победами в активе.

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