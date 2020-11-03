Матч "Барселона" - "Динамо" под вопросом

Киевлян отправят на карантин, пока не будет дополнительных тестов на COVID-19.

Уже завтра "Динамо" предстоит сыграть против "Барселоны" матч в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

Однако "Барселона" обеспокоена ситуацией с коронавирусом в киевском клубе "Динамо", который прибыл в каталонскую столицу без 13 основных игроков, поскольку те заражены COVID-19.

По прибытии в Испанию киевлян отправили на изоляцию, пока они не получат повторные результаты тестов, сообщает Digisport.

Если все тесты будут отрицательными, то "бело-синие" смогут провести тренировку. Однако если хотя бы один игрок окажется зараженным, то матч могут перенести.

На матч против "Барселоны" Мирча Луческу взял 19 игроков, причем шесть из них - из резервного списка Б. По правилам УЕФА , это и есть минимальное количество игроков, которое можно заявить, чтобы игра состоялась.

Между тем пресс-служба "Динамо" подтвердила, что команда во вторник пройдет повторное тестирование на #Covid-19#.

Делегация "бело-синих" прибыла в Барселону вчера вечером и расположились в отеле W Barcelona.