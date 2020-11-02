В чемпионате Венгрии хоккеист, празднуя гол, разбил защитное стекло и вылетел за пределы площадки

Марко Чоллак был очень эмоционален.

Нападающий хоккейного клуба МАК "Уйбуда" Марко Чоллак отличился неудачным празднованием гола в матче чемпионата Венгрии с "Фехерваром" (4:3 ОТ).

Марко открыл счет в матче. Примечательно, что это произошло на 13-й минуте.

Для 18-летнего хоккеиста это была дебютная шайба, и Чоллак решил ее отметить своеобразно - прыжком на защитное стекло. Конструкция не выдержала такого приема и разбилась. Форвард вместе с кучей

обломков вылетел за пределы площадки, серьезно не пострадав.

Примечательно, что фотокорреспондент, который стоял рядом, оказался с твердыми нервами.