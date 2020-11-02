Twitter "Боруссии" сообщил, что команда отправилась на матч с "Шахтером" в Донецк

Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Боруссия"
Фото: #twitter#.com/borussia
"Боруссия"

Официальный Twitter "Боруссии" Менхенгладбах ошибся с местом проведения матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера".

Пресс-служба немцкого клуба сообщила, что Die Fohlen отправились в Донецк, хотя поединок состоится завтра в Киеве.

Отметим, что в комментариях под сообщением читатели обратили внимание на ошибку клуба. Однако пресс-служба "Боруссии" не спешит с ее исправлением.

?? Auf geht\'s nach Donezk! #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/2frhwmIKLA

— Borussia (@borussia) November 2, 2020


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