Twitter "Боруссии" сообщил, что команда отправилась на матч с "Шахтером" в Донецк

Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Фото: #twitter#.com/borussia "Боруссия"

Официальный Twitter "Боруссии" Менхенгладбах ошибся с местом проведения матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера".

Пресс-служба немцкого клуба сообщила, что Die Fohlen отправились в Донецк, хотя поединок состоится завтра в Киеве .

Отметим, что в комментариях под сообщением читатели обратили внимание на ошибку клуба. Однако пресс-служба "Боруссии" не спешит с ее исправлением.