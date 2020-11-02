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2020-11-02
Twitter "Боруссии" сообщил, что команда отправилась на матч с "Шахтером" в Донецк
Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".
Фото: #twitter#.com/borussia
"Боруссия"
Официальный Twitter "Боруссии" Менхенгладбах ошибся с местом проведения матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера".
Пресс-служба немцкого клуба сообщила, что Die Fohlen отправились в Донецк, хотя поединок состоится завтра в Киеве.
Отметим, что в комментариях под сообщением читатели обратили внимание на ошибку клуба. Однако пресс-служба "Боруссии" не спешит с ее исправлением.
?? Auf geht\'s nach Donezk!— Borussia (@borussia)
#UCL #SHKBMG pic.twitter.com/2frhwmIKLA November 2, 2020