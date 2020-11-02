Перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" "Динамо" потеряло 12 игроков

Фото: динамо

Уже послезавтра "Динамо" на "Ноу Камп" встретится с "Барселоной" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

В предстоящем матче не смогут принять участие сразу 12 игроков столичного клуба. Причины разные.

Список игроков, которые не сыграют с "Барселоной":

Григорий Бущан (вратарь) - коронавирус

Денис Бойко (вратарь) - коронавирус

Виталий Миколенко (защитник) - коронавирус

Александр Караваев (защитник) - коронавирус

Александр Тимчик (защитник) - травма

Владимир Костевич (защитник) - травма

Николай Шапаренко (полузащитник) - коронавирус

Сергей Сидорчук (полузащитник) - дисквалификация

Денис Гармаш (полузащитник) - коронавирус

Миккель Дуелунд (полузащитник) - коронавирус

Георгий Цитаишвили (полузащитник) - коронавирус

Тудор Белуце (полузащитник) - коронавирус

В Испанию отправились 19 игроков: 3 вратаря, 5 защитников, 7 полузащитников и 4 форварда.

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко

Защитники: Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзёра

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский

Нападающие: Родригеш, Клейтон, Русин, Супряга

Обслуживать поединок будет английская бригада судей во главе с Майком Оливером.