Перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" "Динамо" потеряло 12 игроков

У киевлян большие кадровые проблемы.

Фото: динамо

Уже послезавтра "Динамо" на "Ноу Камп" встретится с "Барселоной" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

В предстоящем матче не смогут принять участие сразу 12 игроков столичного клуба. Причины разные.

Список игроков, которые не сыграют с "Барселоной":

  • Григорий Бущан (вратарь) - коронавирус
  • Денис Бойко (вратарь) - коронавирус
  • Виталий Миколенко (защитник) - коронавирус
  • Александр Караваев (защитник) - коронавирус
  • Александр Тимчик (защитник) - травма
  • Владимир Костевич (защитник) - травма
  • Николай Шапаренко (полузащитник) - коронавирус
  • Сергей Сидорчук (полузащитник) - дисквалификация
  • Денис Гармаш (полузащитник) - коронавирус
  • Миккель Дуелунд (полузащитник) - коронавирус
  • Георгий Цитаишвили (полузащитник) - коронавирус
  • Тудор Белуце (полузащитник) - коронавирус

В Испанию отправились 19 игроков: 3 вратаря, 5 защитников, 7 полузащитников и 4 форварда.

  • Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко
  • Защитники: Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзёра
  • Полузащитники: Вербич, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский
  • Нападающие: Родригеш, Клейтон, Русин, Супряга

Обслуживать поединок будет английская бригада судей во главе с Майком Оливером.

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