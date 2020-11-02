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2020-11-02
Перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" "Динамо" потеряло 12 игроков
У киевлян большие кадровые проблемы.
Фото: динамо
Уже послезавтра "Динамо" на "Ноу Камп" встретится с "Барселоной" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.
В предстоящем матче не смогут принять участие сразу 12 игроков столичного клуба. Причины разные.
Список игроков, которые не сыграют с "Барселоной":
- Григорий Бущан (вратарь) - коронавирус
- Денис Бойко (вратарь) - коронавирус
- Виталий Миколенко (защитник) - коронавирус
- Александр Караваев (защитник) - коронавирус
- Александр Тимчик (защитник) - травма
- Владимир Костевич (защитник) - травма
- Николай Шапаренко (полузащитник) - коронавирус
- Сергей Сидорчук (полузащитник) - дисквалификация
- Денис Гармаш (полузащитник) - коронавирус
- Миккель Дуелунд (полузащитник) - коронавирус
- Георгий Цитаишвили (полузащитник) - коронавирус
- Тудор Белуце (полузащитник) - коронавирус
В Испанию отправились 19 игроков: 3 вратаря, 5 защитников, 7 полузащитников и 4 форварда.
- Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко
- Защитники: Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзёра
- Полузащитники: Вербич, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский
- Нападающие: Родригеш, Клейтон, Русин, Супряга
Обслуживать поединок будет английская бригада судей во главе с Майком Оливером.