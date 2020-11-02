Усик выдвинул Джошуа ультиматум

Британец должен или драться с украинцем, или отказаться от пояса.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свой поединок с Дереком Чисорой и перспективы встретиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте, он ожидал такого боя с Чисорой. Кроме того, Усик заявил, что будет ждать проведения своего поединка против Джошуа.

"Я в порядке. Вы сами видели, что произошло. Дерек дрался именно так, как я и ожидал: грязно, сильно, так как мы и планировали. Определенные части тела болят, особенно спина, ребра. Но это уже другая история", - заявил украинец в интервью iFL TV.

"Джошуа? Я его поздравил, спросил, как у него дела. Если у меня спросят разрешения, то я не позволю Джошуа проводить бой с Фьюри. Не в деньгах счастье. Джошуа должен или драться со мной, или освободить титул", - безапелляционно заявил Усик.

Напомним, украинец является официальным претендентом на титул по версии WBO.

Добавим, Александр выиграл свой 18-й бой на профессиональном ринге и второй в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что его подопечный не согласен отказаться от боя против Джошуа за деньги, поскольку нацелен на статус абсолютного чемпиона мира.