Костюк проиграла финал турнира ITF в США

Украинская теннисистка Марта Костюк (№114 WTA) уступила американке Энн Ли (№112 WTA) в финале турнира ITF в американском Тайлере - 5:7, 6: , 3:6.

Поединок продолжался 2 часа и 16 минут.

Однако, несмотря на поражение, 18-летняя Марта впервые в карьере гарантировала себе место в первой сотне мирового рейтинга.

Напомним, на позапрошлой неделе четвертая ракетка Украины не сумела доиграть финал турнира ITF в американском Мейконе.