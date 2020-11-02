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2020-11-02
Костюк проиграла финал турнира ITF в США
Украинка уступила американке Энн Ли.
Марта Костюк
Фото: WTA
Украинская теннисистка Марта Костюк (№114 WTA) уступила американке Энн Ли (№112 WTA) в финале турнира ITF в американском Тайлере - 5:7, 6: , 3:6.
Поединок продолжался 2 часа и 16 минут.
Однако, несмотря на поражение, 18-летняя Марта впервые в карьере гарантировала себе место в первой сотне мирового рейтинга.
Напомним, на позапрошлой неделе четвертая ракетка Украины не сумела доиграть финал турнира ITF в американском Мейконе.