"Динамо" подтвердило вспышку коронавируса в команде

Еще 6 игроков инфицированы.

"Динамо" подтвердило вспышку коронавируса в команде
Фото: fcdynamo.kiev.ua

В киевском "Динамо" возникла серьезная кадровая проблема из-за вспышки коронавируса в команде.

Согласно заявлению пресс-службы "бело-синих", положительный результат дали тесты у Александра Караваева, Миккеля Дуелунда, Георгия Цитаишвили, Тудора Белуце, Дениса Гармаша и Николая Шапаренко.

Также в списке зараженных - ассистент главного тренера Эмил Карас и четыре представителя персонала команды. Все динамовцы, у которых обнаружен коронавирус, находятся на самоизоляции.

Ранее в составе киевлян были обнаружены еще три случая заболевания COVID-19. Среди заразившихся - вратари Георгий Бущан и Денис Бойко, а также защитник Виталий Миколенко. Кроме того, положительный тест получил и тренер по физподготовке Виталий Кулеба.

Напомним, уже послезавтра "Динамо" на "Ноу Камп" встретится с "Барселоной" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

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