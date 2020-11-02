У нескольких игроков и работников киевского “Динамо” обнаружили коронавирус

У нескольких игроков и работников киевского &ldquo;Динамо&rdquo; обнаружили коронавирус

Тестирование на коронавирус показало положительный результат у нескольких футболистов и сотрудников футбольного клуба “Динамо” (Киев). Тест динамовцы сдали накануне вылета на матч против испанской “Барселоны” в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ФК “Динамо”.

Как сообщается, накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны" игроки, тренерский штаб и персонал первой команды "Динамо" (Киев) сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

Согласно сообщению, тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Отмечается, что все динамовцы, у которых обнаружены коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, что 31 октября стало известно, что коронавирус был обнаружен у вратаря киевского “Динамо” Дениса Бойко. 26 октября, перед выездом на матч Лиги чемпионов с “Ференцварошем”, положительными оказались повторные тесты на COVID-19 у еще одного динамовского вратаря Георгия Бущана, защитника Виталия Миколенко, а также тренера “Динамо” по физподготовке Виталия Кулыбы.

Ранее KV сообщала, что в конце ноября в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Спортивные соревнования пройдут с учетом всех противоэпидемических требований.

Фото: www.fcdynamo.kiev.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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