Завтра, 3 ноября, матч “Шахтер” – “Боруссия” на НСК “Олимпийский” в Киеве пройдет без зрителей

Завтра, 3 ноября, матч “Шахтер” – “Боруссия” (Мёнхенгладбах) на НСК “Олимпийский” в Киеве пройдет без зрителей в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней.

Об этом KV стало известно из сообщения на официальном сайте НСК “Олимпийский”.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов “Шахтер” – “Боруссия” пройдет без зрителей. Поединок состоится 3 ноября на НСК “Олимпийский” в 19:55.

Министерство охраны здоровья с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков.

Отмечается, что продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней (в зависимости от банка). Детальная информация по телефонам: 0 800 300 314 (по Украине звонки бесплатны), +38 044 390 90 09 (для связи по всему миру).

Как сообщала KV , за прошедшие сутки, 1 ноября, в Киеве зафиксировано 507 новых носителей коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли за сутки 9 киевлян.

Напомним, с сегодняшнего дня, 2 ноября, в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону войдут Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, а также Обуховский район. Столица остается в “оранжевой” зоне.