В Киеве на карантин закрылся Зверинецкий монастырь

В пятницу, 30 ноября, в Киеве закрылся на карантин Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь. Богослужения будут проходить без участия прихожан.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook Зверинецкого монастыря.

“По благословлению владыки Кассиана с 30 октября монастырь находится на самоизоляции. Все уставные богослужения и молебны проходят в закрытом режиме. Просим о посильной молитвенной поддержке Зверинецкой обители”, – сказано в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

Напомним, Чернобыльская АЭС с 2 по 15 ноября перейдет на особый режим работы. С целью недопущения распространения заболеваемости коронавирусом на рабочих местах останется только оперативный персонал. Кроме того, администрация ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на ЧАЭС.