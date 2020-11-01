В Киеве на карантин закрылся Зверинецкий монастырь

В Киеве на карантин закрылся Зверинецкий монастырь

В пятницу, 30 ноября, в Киеве закрылся на карантин  Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь. Богослужения будут проходить без участия прихожан.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook Зверинецкого монастыря.

“По благословлению владыки Кассиана с 30 октября монастырь находится на самоизоляции. Все уставные богослужения и молебны проходят в закрытом режиме. Просим о посильной молитвенной поддержке Зверинецкой обители”, – сказано в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

Напомним, Чернобыльская АЭС с 2 по 15 ноября перейдет на особый режим работы. С целью недопущения распространения заболеваемости коронавирусом на рабочих местах останется только оперативный персонал. Кроме того, администрация ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на ЧАЭС.

Фото: страница Зверинецкого монастыря

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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