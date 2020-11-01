Усик завоевал свой первый чемпионский пояс в хевивейте

В Лондоне на "Уэмбли" состоялся бой в супертяжелой весовой категории между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (33-10, 23 КО).

С первых секунд британец отправил Усика в увлекательную экскурсию по хэвивейту, нанося украинцу тяжелые удары.

Но, начиная с 5-го раунда, Усик постепенно стал завоевывать центр ринга. Несколько ударов украинца в 7-м раунде даже потрясли британца, которого только британский гонг спас от больших неприятностей.

Казалось, Дерек вымотан и сдулся. Однако в чемпионских раундах Чисора вновь обрушил на Усика остаток арсенала.

Однако судьи были единодушны - победа Усика 117-112, 115-113, 115-113.

Украинец завоевал Титул WBO Inter-Continental Heavy.

После поединка с Чисорой Усик высказался, что теперь ждет встречи уже с обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джошуа.

Напомним, WBO настаивает на поединке Энтони Джошуа с Усиком до объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.