Новостей.COM ⇒
2020-10-30
И второй основной вратарь "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус
Денис Бойко сдал положительный тест на Covid-19.
Денис Бойко
Фото: ФК "Динамо"
Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко сдал позитивный тест на Covid-19, сообщает Meta-ratings.
После выездного матча с "Ференцварошем" (2:2) в Лиге чемпионов все игроки по прибытию в Киев сдали тест на коронавирус. Тест Бойко, отыгравшего весь поединок в Будапеште, оказался положительным.
Таким образом, в заявке киевлян единственным здоровым вратарем остался Руслан Нещерет, который и будет завтра стоять в воротах киевлян в матче против "Днепра-1", ведь раньше коронавирусом заразился Георгий Бущан.
Отмечается, что еще пять положительных тестов на Covid-19 были обнаружены у сотрудников базы "Динамо" в Конча-Заспе.