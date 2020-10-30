И второй основной вратарь "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус

Денис Бойко сдал положительный тест на Covid-19.

И второй основной вратарь "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус
Денис Бойко
Фото: ФК "Динамо"

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко сдал позитивный тест на Covid-19, сообщает Meta-ratings.

После выездного матча с "Ференцварошем" (2:2) в Лиге чемпионов все игроки по прибытию в Киев сдали тест на коронавирус. Тест Бойко, отыгравшего весь поединок в Будапеште, оказался положительным.

Таким образом, в заявке киевлян единственным здоровым вратарем остался Руслан Нещерет, который и будет завтра стоять в воротах киевлян в матче против "Днепра-1", ведь раньше коронавирусом заразился Георгий Бущан.

Отмечается, что еще пять положительных тестов на Covid-19 были обнаружены у сотрудников базы "Динамо" в Конча-Заспе.

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