Неожиданный поворот: кандидат в президенты "Барселоны" пообещал вернуть на "Ноу Камп" связку Гвардиола-Месси. Футбол

Вариант неожиданный, но вполне реальный.

Неожиданный поворот: кандидат в президенты "Барселоны" пообещал вернуть на "Ноу Камп" связку Гвардиола-Месси
Віктор Фонт
Фото: La Vanguardia

На днях "Барселона" объявила об отставке президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Не успели чернила высохнуть на клубном пресс-релизе, а предвыборная кампания уже началась.

В частности, один из кандидатов на пост президента Виктор Фонт своим заявлением уже получил определенный гандикап над своими потенциальными соперниками.

Фонт пообещал сохранить в клубе капитана Лионеля Месси и вернуть из "Манчестер Сити" главного тренера Хосепа Гвардиолу.

"Без сомнений, главная задача сейчас - продлить соглашение с Месси. Нам следует убедить его в том, что мы строим проект для побед.

Все, что ему нужно знать, - это то, что он является частью этого проекта, который стремится выиграть следующую Лигу чемпионов. Мы не сомневаемся, что, если нам удастся возглавить "Барселону", мы сможем добиться продления с ним контракта", - цитирует Фонта The Guardian.

"Большинство профессионалов, которые не понаслышке знают о каталонском футболе, также являются сторонниками клуба. Это, например, Пеп Гвардиола, Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль. Это легенды, любящие "Барселону". Однако, сегодня они не работают на нее. Нам нужно вернуть их", - подчеркнул кандидат.

При этом Фонт отметил, что нужно решать проблемы с инфраструктурой каталонцев.

"Также "Барселона" нуждается в большом объеме инвестиций для восстановления стадиона и всей ее экосистемы. На них негативно отразился один из крупнейших кризисов в истории".

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