Во Франции из-за коронавируса остановлен розыгрыш футбольного Кубка

Запрет актуален и для первенств некоторых низших дивизионов, но не распространяется на матчи Лиги 1.

Федерация футбола Франции решила приостановить розыгрыш Кубка до 1 декабря из карантинных ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, сообщает пресс-служба организации.

Запрет актуален и для первенств некоторых низших дивизионов, но не распространяется на матчи Лиги 1.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 прошлой весной был досрочно завершен розыгрыш чемпионата Франции 2019/20. При этом Кубок доиграли до конца - летом ПСЖ победил в финальном матче "Сент-Этьен" (1:0) и оформил дубль.

Добавим, что, по данным worldometers.info, во Франции зафиксировано более 1235 тыс. больных коронавирусом. Только вчера было инфицировано более 36 тыс. граждан.

Всего от COVID-19 во Франции умерли 35 785 человек.