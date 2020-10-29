Победитель итогового турнира ATP заработает почти вдвое меньше, чем в прошлом году

Гонорар будет на $1,31 млн меньше прошлогоднего.

Чемпион Итогового турнира ATP станет богаче на $1,564 млн. Это на $1,31 млн меньше прошлогоднего гонорара победителя соревнований, информирует портал Puntodebreak.

При этом гонорар финалиста в случае выхода из группы с тремя победами составит $1 млн, что в полтора раза уступает размерам вознаграждения в сезоне-2019.

Полуфиналист, который выиграл все матчи на групповом этапе, и спортсмен, проигравший все матчи групповой стадии, также получат усеченные призовые. Им заплатят $612 тыс. и $153 тыс. соответственно. В прошлом году участники соревнований, которые дошли до этих стадий, получили на $248 тыс. и $62 тыс. больше.

Напомним, что итоговый турнир ATP начнется в Лондоне 15 ноября. Соревнования пройдут в 50-й раз.