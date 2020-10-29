Усик назвал главные причины поражения Ломаченко Лопесом

Боксеры увиделись после боя.

Александр Усик и Василий Ломаченко
Фото: instagram.com/lomus_official
Александр Усик и Василий Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (17-0, 13 КО) проводит последние тренировки перед поединком в супертяжелом весе против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Накануне этого боя Усик встретился с экс-чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко.

После встречи двух украинских олимпийских чемпионов Усик поделился мнением о поражении Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира.

При этом Александр признался, что не обсуждал с Василием самого поединка.

"Я не общался с ним по поводу самого боя. Мне не нужно говорить с ним об этом. Мне хотелось увидеть его глаза и услышать, как он себя чувствует. Чувствует он себя замечательно. Я увидел, что внутреннее состояние, - по крайней мере, то, что я увидел, - сдержанное, нормальное", - приводит слова Усика YouTube-канал iFL TV.

Разом з тим, Усик назвав причини поразки Ломаченко.

"Я думаю, что Теофимо чуть-чуть судьи помогли, но неважно. Мы знаем, что проблемы были у Василия - и в лагере, и с плечом. Так что все нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернемся", - уверен Усик.

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