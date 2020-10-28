Сборная Украины завоевала 3 золотые медали на чемпионате мира по шашкам

Мировой форум по шашкам-64 состоялся в Турции.

Сборная Украины завоевала 3 золотые медали на чемпионате мира по шашкам
Матч жіночих збірних України і Росії
Фото: 64russian.fmjd.org/

В Турции (Кушадасы) состоялся чемпионат мира среди мужчин и женщин по шашкам-64.

Отлично выступила женская сборная Украины, представительницы которой завоевали три золотых медали в различных видах программы, включая победу в командном чемпионате мира в игре с быстрым контролем времени.

Золотыми медалями награждены Юлия Макаренкова, Елена Короткая и Ольга Губарева.

Кроме того, Макаренкова выиграла индивидуальное первенство, опередив двух россиянок, Жанну Бупееву и Кристину Ватолину.

Также Юлия была первой в дисциплине блиц.

Юлія Макаренкова
Фото: 64russian.fmjd.org
Юлія Макаренкова

Еще одну медаль для сборной Украины завоевал Юрий Аникеев. Международный гроссмейстер из Харькова завоевал бронзовую награду в классической программе.

Фото: 64russian.fmjd.org/

А победителем стал россиянин Андрей Федотов.

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