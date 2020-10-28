Сборная Украины завоевала 3 золотые медали на чемпионате мира по шашкам
Мировой форум по шашкам-64 состоялся в Турции.
В Турции (Кушадасы) состоялся чемпионат мира среди мужчин и женщин по шашкам-64.
Отлично выступила женская сборная Украины, представительницы которой завоевали три золотых медали в различных видах программы, включая победу в командном чемпионате мира в игре с быстрым контролем времени.
Золотыми медалями награждены Юлия Макаренкова, Елена Короткая и Ольга Губарева.
Кроме того, Макаренкова выиграла индивидуальное первенство, опередив двух россиянок, Жанну Бупееву и Кристину Ватолину.
Также Юлия была первой в дисциплине блиц.
Еще одну медаль для сборной Украины завоевал Юрий Аникеев. Международный гроссмейстер из Харькова завоевал бронзовую награду в классической программе.
А победителем стал россиянин Андрей Федотов.