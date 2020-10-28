Футбольный клуб "Металлист" подал иск против Кабмина

Харьковский клуб хочет обжаловать конфискацию имущества клуба и передачу Харьковской ОГА.

Футбольный клуб "Металлист" подал иск против Кабмина
Фото: sport.ua

"Металлист" подал иск против Кабинета министров Украины по распоряжению о конфискации имущества клуба, сообщает. sport.ua.

Истец просит суд отменить это распоряжение. В частности, оспаривается передача конфискованного имущества в сферу управления Харьковской областной государственной администрации.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, в 2017 году был принят закон о спецконфискации, по которому удалось провести конфискацию имущества "Металлиста" на сумму 200 млн долларов. Кабмин передал конфискованное имущество футбольного клуба Харьковской ОГА в апреле 2018 года.

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