Минздрав разрешил проводить матч ЛЧ "Шахтер" - "Боруссия" со зрителями. Футбол

3 ноября НСК "Олимпийский" может быть заполнен не более чем на 15%.

Минздрав разрешил проводить матч ЛЧ "Шахтер" - "Боруссия" со зрителями
Фото: Сергей Нужненко

Футбольный клуб "Шахтер" получил от Министерства здравоохранения Украины официальное письмо о проведении со зрителями матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" (Менхенгладбах).

Об этом информирует пресс-служба клуба.

"В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мероприятий, проводимых в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, которые начали допуск зрителей на футбольные матчи, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" (Менхенгладбах)", - говорится в сообщении.

При проведении поединка принимающая сторона должна строго соблюдать все противоэпидемические меры, а также организовать допуск в сектора не более 15% от количества болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский".

Матч состоится 3 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 19:55.

Напомним, Кабинет министров на заседании 13 октября внес изменения в критерии адаптивного карантина. В соответствии с ними на спортивных мероприятиях запрещается присутствие зрителей. Запрет не распространяется на международные мероприятия, но относительно их Минздрав будет принимать отдельное решение.

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