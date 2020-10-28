Арбитр ФИФА совершил каминг-аут. Футбол

Один из лучших норвежских футбольных арбитров Том Харальд Хаген рассказал о своей сексуальной ориентации.

"Со временем я стал увереннее в себе, и сейчас у меня в жизни все хорошо. Я был геем всегда, и это не то, о чем я постоянно думаю. Это просто моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, и в том числе футбольная", - цитирует Хагена championat.com.

"Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой, за исключением моментов, когда мы ошибаемся во время матчей", - сказал норвежец.

Отметим, что Хаген работает на матчах национального чемпионата с 2006 года. Также Том обслуживал еврокубковые встречи, в том числе в Лиге чемпионов. В последних нескольких сезонах работал на матчах квалификации Лиги Европы.