Украинка выиграла чемпионат мира среди юниорок по фитнес-бикини

Виктория Черненко достойно представила Украину.

Виктория Черненко
Фото: FreeZMI
Виктория Черненко

В минувший уик-энд в Румынии проходил чемпионат мира среди юниоров по фитнес-бикини и бодибилдингу.

Чемпионство в одном из видов получила и украинская спортсменка Виктория Черненко, информирует xsport.ua.

За золотую медаль девушка боролась в категории фитнес-бикини среди юниорок в возрасте 16-20 лет и до 160 сантиметров.

Ее соперницами были девушки из Румынии, Венгрии, Польши, Сербии и Эстонии. Всего за сборную Украины выступили 7 спортсменов. В общекомандном зачете наша команда заняла пятое место.

Виктория Черненко
Фото: FreeZMI
Виктория Черненко
Фото: FreeZMI
Фото: FreeZMI
Фото: FreeZMI

 

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