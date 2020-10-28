Новостей.COM ⇒
2020-10-28
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
"Динамо" и "Шахтер" автоматически стартуют со стадии четвертьфинала.
Сегодня состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка Украины.
Центральным матчем раунда станет встреча в Чернигове "Десны" и "Зари". Напомним, в прошлом сезоне Favbet Лиги эти команды заняли четвертое и третье место соответственно.
На этапе 1/8 финала будут сыграны шесть матчей, поскольку "Шахтер" (чемпион страны) и "Динамо" (обладатель Кубка) автоматически стартуют в турнире с четвертьфиналов.
Пары 1/8 финала Кубка Украины:
- "Десна" - "Заря"
- "Александрия" - "Минай"
- "Агробизнес" - "Ворскла"
- "Верес" - "Мариуполь"
- ВПК-Агро/"Олимпик" - "Днепр-1"
- "Нива" (Винница) - "Колос"
Базовый день проведения матчей 1/8 финала - 2 декабря. Четвертьфиналы разыграют 3 марта 2021 года.
ВПК-Агро примет "Олимпик" в перенесенном матче 1/16 финала 13 ноября.