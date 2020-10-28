Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

"Динамо" и "Шахтер" автоматически стартуют со стадии четвертьфинала.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Сегодня состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка Украины.

Центральным матчем раунда станет встреча в Чернигове "Десны" и "Зари". Напомним, в прошлом сезоне Favbet Лиги эти команды заняли четвертое и третье место соответственно.

На этапе 1/8 финала будут сыграны шесть матчей, поскольку "Шахтер" (чемпион страны) и "Динамо" (обладатель Кубка) автоматически стартуют в турнире с четвертьфиналов.

Пары 1/8 финала Кубка Украины:

  • "Десна" - "Заря"
  • "Александрия" - "Минай"
  • "Агробизнес" - "Ворскла"
  • "Верес" - "Мариуполь"
  • ВПК-Агро/"Олимпик" - "Днепр-1"
  • "Нива" (Винница) - "Колос"

Базовый день проведения матчей 1/8 финала - 2 декабря. Четвертьфиналы разыграют 3 марта 2021 года.

ВПК-Агро примет "Олимпик" в перенесенном матче 1/16 финала 13 ноября.

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