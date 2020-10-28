Антидопинговая панель CAS аннулировала победы роSSийского биатлониста на двух Олимпиадах

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала роSSийского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, показанные с 24 января 2010-го по конец сезона 2013/14, сообщает tass.ru.

На этот период приходятся золотая медаль в масс-старте и "бронза" в эстафете на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также "золото" в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

"Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня", - заявил адвокат Алексей Панич.

Обвинения против Устюгова были выдвинуты Международным союзом биатлонистов (IBU), который решил пересмотреть дело о возможном использовании спортсменом запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта. Оно было закрыто в 2018 году, тогда Устюгов был признан невиновным - биатлонист доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови является следствием генетических мутаций, которые были переданы ему от родителей.

Кроме того, позже должны состояться слушания в CAS по делу о двухлетней дисквалификации Устюгова со стороны IBU, вынесенной в феврале 2020 года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсмену вменяется использование запрещенного оксандролона на основании допинг-проб, взятых у него в августе 2013 года.

В марте 2020 года Устюгов подал апелляцию на решение IBU. CAS должен был рассмотреть апелляцию 20 октября, но из-за пандемии слушания были перенесены.

Сборная РоSSии на Олимпиаде в Ванкувере заняла одиннадцатое место в медальном зачете (3 золотых медали, 5 серебряных, 7 бронзовых). Если Устюгова лишат двух наград Игр-2010, РоSSия сохранит свою позицию, сравнявшись по количеству золотых медалей с командами Франции, Австралии и Чехии.

На Олимпиаде в Сочи сборная РоSSии потеряет первенство в медальном зачете, если CAS окончательно лишит мужскую сборную РоSSии по биатлону золотой медали в эстафете.